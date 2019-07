CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'Inter è pronto all'affondo per Romelu Lukaku e novità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Il procuratore dell'attaccante belga, Federico Pastorello, nei giorni scorsi aveva dichiarato: "È un sogno e come tutti i sogni è difficile da raggiungere, anche se non c'è nulla di irraggiungibile".

E se il 26enne possa davvero essere raggiunto dall'Inter lo si scoprirà, o almeno se ne saprà di più, nelle prossime ore: giornata di raduno oggi per ilcone gli altri Red Devils nel centro sportivo. L'ex- come si legge sul 'Mirror' - avrà stesso oggi un colloquio con il managere con i dirigenti della società inglese: un vertice per discutere del suo futuro e per ribadire la sua voglia di Inter, società con la quale c'è da tempo un principio di accordo. I nerazzurri stanno provando a strappare il sì dello United imbastendo un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto.