CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA CASTILLEJO SUSO CUTRONE / Mercato Milan in gran fermento. E' in arrivo Theo Hernandez dal Real Madrid, mentre è sicuramente in uscita Gigio Donnarumma.

La partenza del portiere, per il quale è stata avviata una trattativa col, servirebbe per migliorare la situazione economica del club in chiave, ma anche per finanziare parte se non tutta la campagna acquisti ( Praet tra gli obiettivi in pole ) in divenire.

Oltre al classe '99, comunque, potrebbero salutare Milanello altri calciatori. Per la precisione quelli che non rientrano nei piani di Marco Giampaolo: da Ricardo Rodriguez, accostato in queste ultime ore al Barcellona, a Laxalt passando per Castillejo fino a Borini. A forte rischio cessione pure Biglia, Kessie, Suso e Patrick Cutrone.