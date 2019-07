CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Chiuso Manolas, il Napoli ora pensa ai prossimi acquisti: per James Rodriguez si è arrivati al momento decisivo, ma in attacco il colombiano potrebbe anche non essere l'unico colpo.

Come raccontato da Calciomercato.it, l'eventuale arrivo di Rodriguez non esclude quello di Lozano , calciatore da tempo nei pensieri di Carlo Ancelotti. Il nome del messicano è stato al centro dell'incontro tra Raiola e Giuntoli, decisivo per chiudere l'affare Manolas: le parti - riferisce 'Il Mattino' - hanno un accordo per un contratto da quattro milioni di euro a stagione ma c'è da limare la differenza con il Psv Eindvehon che ha chiesto 50 milioni di euro. Il quotidiano napoletano parla di ottimismo tra le parti e dà anche una pecentuale molto alta per la buona riuscita dell'operazione (90%). Ad ogni modo gli azzurri ora sono alle prese anche con le cessioni dalle quali ricavare un tesoretto importante che potrebbe facilitare ancora di più la caccia a Lozano.