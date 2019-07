CALCIOMERCATO INTER ROMA BARELLA / Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è uscito allo scoperto sulla questione Barella rilasciando dichiarazioni 'esplosive' ai cronisti presenti in Lega Calcio: "Voglio chiarire che non c'è nessuna asta per lui, sarebbe irrispettoso per noi.

L'11 giugno abbiamo raggiunto accordo con l'sulla parte fissa, poi bisognava discutere sui bonus ma in questi 20 giorni i nerazzurri non si sono più fatti sentire. Nel frattempo abbiamo trovato accordo con la Roma , ora Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere. Lui non è orientato su nulla e non ha l'accordo con nessuno. Si sta prendendo qualche giorno per valutare tutto, speriamo che la cosa si chiuda nei prossimi giorni. Se oggi ho visto? No, non l'ho visto...".