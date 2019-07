Godin: "Ecco perché ho scelto l'Inter. Vecino mi ha detto..."

GODIN INTER VECINO - Diego Godin è il primo nuovo giocatore dell'Inter per la stagione 2019-20. L'esperto difensore uruguaiano, reduce dalla Copa America, arriva in nerazzurro da svincolato dopo la lunga militanza nell'Atletico Madrid. Ai microfoni della tv del club, ha concesso la sua prima intervista: "Sono venuto all'Inter per vincere, per dare il massimo, per dare tutto me stesso: anima e corpo, dentro e fuori dal campo. Ho scelto l'Inter perché è un grandissimo club, una grande squadra, con tantissima storia. Ha grande ambizione e voglia di raggiungere traguardi importanti.

Io proverò a dare il mio apporto, a dare tutto dentro e fuori dal campo: proverò ad aiutare i miei compagni e ad aiutare il club per raggiungere traguardi importanti. Ho scelto l'Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è una grandissima squadra in Europa e a livello mondiale. Lami attrae da quando ero bambino, sarà una grande sfida.? Mi ha parlato molto bene della squadra, della città e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni, di quelli che sono gli obiettivi. Ho tantissima voglia di cominciare e avere già un amico dentro lo spogliatoio per me è molto importante: sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni".