MANCHESTER UNITED RASHFORD / Il Manchester United blinda Marcus Rahsford: il 21enne attaccante inglese ha firmato il rinnovo di contratto." Il Manchester United è lieto di annunciare che Marcus Rashford ha firmato un nuovo contratto, che lo terrà al club fino al giugno del 2023, con la possibilità di prolungamento per un ulteriore anno", recita il comunicato diramato dai Red Devils.

Un rinnovo che il calciatore ha commentato così: "Il Manchester United è stato tutto nella mia vita, da quando sono arrivato qui all'età di sette anni. Questo club mi ha formato, sia come giocatore che come persona, quindi è un privilegio ogni volta che ho l'opportunità di indossare la maglia. Voglio ringraziare Ole (Solskjaer, ndr) e il suo staff per tutto quello che hanno fatto per me; sono il gruppo perfetto di allenatori da cui imparare mentre continuo il mio sviluppo e aspetto di passare al livello successivo. Darò tutto ciò che è in mio aiuto per riportare questo club al posto che merita e garantire il successo che i nostri tifosi meritano".