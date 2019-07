CALCIOMERCATO NAPOLI TIERNEY / Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Manolas dalla Roma e in attesa di dare l'assalto definitivo a James Rodriguez, il Napoli sonda anche altre piste. Alla ricerca di un esterno sinistro, vista la probabile partenza di Mario Rui, gli azzurri hanno da tempo messo gli occhi su Kieran Tierney, terzino del Celtic, corteggiato anche dall'Arsenal.

Gli scozzesi valutano il 22enne circa trenta milioni di euro e sono pronti ad accettare anche l'inserimento di bonus per arrivare a questa cifra. Tierney è stato osservato più volte in stagione dai partenopei ma, come si legge su 'metro.co.uk', sedavvero lo vuole occorre anticipare i tempi: i 'Gunners', infatti, sono pronti a presentare un'offerta da 22 milioni di euro che potrebbe far vacillare il Celtic. Tierney da parte sua è disposto ad ascoltare proposte di trasferimento, anche se non è intenzionato a forzare la mano con l'attuale club. Per il 22enne in passato si è parlato anche dell'interesse dell'Inter.