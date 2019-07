JUVENTUS BIRINDELLI SARRI DE LIGT / Dall'arrivo di Sarri alla Juventus, al mercato bianconero con il colpo Rabiot già chiuso e le trattaative per de Ligt e Pogba in corso: di questo e di Antonio Conte all'Inter, ha parlato in un'intervista esclusiva a Calciomercato.it Alessandro Birindelli, ex difensore bianconero.

Alessandro, l'arrivo di Sarri alla Juventus è una rivoluzione?

"Ammiro il suo modo di proporre il calcio e sono curioso di vedere se riuscirà anche alla Juventus a costruire una squadra organizzata, compatta, ottima in fase realizzativa".

La missione di Sarri sarà quella di vincere divertendo. Ci riuscirà?

"Credo che possa riuscirci. Al Chelsea quest'anno ha avuto tantissimi problemi, alla fine ha ottenuto risultati straordinari, che nessuno si aspettava. Alla Juventus parte un progetto nuovo, con giocatori che probabilmente saranno stati scelti anche da lui, adatti per il suo gioco".

A proposito di giocatori, Lippi ha definito de Ligt un fenomeno.

"De Ligt, malgrado la giovane età, ormai da qualche anno gioca ad altissimi livelli. Sa difendere, costruire, ha grande personalità, è un vero e proprio leader. Concordo nel ritenerlo un fenomeno".

Per il centrocampo, dopo Ransey, è arrivato Rabiot...

"Nell'ultima stagione Rabiot non ha fatto benissimo per vari problemi. Secondo me l'ambiente del Psg non era compatto, probabilmente si è sentito poco coinvolto nel progetto. Se viene motivato nella giusta maniera è uno dei migliori centrocampisti in circolazione".

Sarri e gli acquisti fatti finora basteranno a conquistare la Champions League?

"Per vincere la Champions devi arrivare nella migliore forma al momento giusto. Nell'ultima stagione, alla Juventus questo non è accaduto. Contro l'Ajax la squadra era spenta".

Non pare tramontata l'ipotesi Pogba. Credi che la Juventus possa mettere a segno questo altro colpo?

"Dipende tutto dal giocatore. Credo che lui voglia andare via e per il Manchester United sarebbe difficile gestire un giocatore scontento. Vedremo".

Conte all'Inter può insidiare il dominio della Juventus in Italia?

"Non basta Conte. Servono i giocatori. Se la società continuerà ad investire sicuramente la Juventus dovrà preoccuparsi".



Quintiliano Giampietro