CALCIOMERCATO INTER LAZARO VISITE / Giornata importante in casa Inter con l'approdo ormai imminente di Valentino Lazaro, rinforzo perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte. Il polivalente esterno austriaco, sbarcato domenica sera a Milano, ha svolto le visite mediche di rito prima all'Humanitas poi al Coni per l'idoneità sportiva.

Prima, lunga giornata nerazzurra per Valentino Lazaro arrivato dall'per 22 milioni di euro più bonus. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Dopo le visite mediche di rito è atteso il passaggio in sede per la firma sul contratto con l'Inter poi mancherà solamente il comunicato ufficiale del club meneghino.