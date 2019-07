CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO SPORTING / Joao Mario non dovrebbe far parte del nuovo progetto tecnico di Antonio Conte all'Inter. Il portoghese però vorrebbe giocare per non perdere la nazionale in vista del prossimo Europeo anche se ci sono delle grosse limitazioni contrattuali come evidenziato ai microfoni di 'Sapo Desporto', che lo hanno intercettato all’aeroporto di Lisbona: "Un ritorno in Portogallo? Ho un legame molto forte con lo Sporting Lisbona e nel mio contratto c’è una clausola che non mi permette di tornare in Portogallo in altri club.

Ma ho un contratto per altri due anni con l’Inter e mi presenterò il 7 di questo mese per il ritiro. Non penso che sia ora di tornare, sicuramente continuerò all’estero, ma magari in futuro chissà”. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Joao Mario ha quindi centrato l'obiettivo per la prossima stagione: "So che posso essere un’opzione valida per la Nazionale. Il prossimo anno ci saranno gli Europei, il mio obiettivo è giocare e spero di poterlo fare e di essere felice. Voglio fare la scelta migliore per me e per il club. Vedremo”.