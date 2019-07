Inter, Icardi è tornato a Milano: incontro Marotta-Wanda Nara in vista

CALCIOMERCATO INTER ICARDI MAROTTA WANDA NARA / Mauro Icardi è tornato dalle vacanze insieme alla moglie e agente Wanda Nara e si gode gli ultimi giorni di relax a Milano prima dell'inizio del ritiro dell'Inter.

Ancora in discussione il suo futuro, con l'ad nerazzurroe Wanda che, stando alle informazioni del 'Corriere dello Sport', si incontreranno in settimana, prima del ritiro di. Posizioni che al momento sembrano ancora inconciliabili: Icardi vuole restare a Milano, la società spinge per l'addio, si può arrivare al muro contro muro con una situazione, in ritiro, difficile da gestire per il nuovo tecnico