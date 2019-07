CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD TOTTENHAM MANOLAS NAPOLI - Ufficializzata la cessione al Napoli di Kostas Manolas, la Roma continua la caccia al suo sostituto. Oltre a quella di Marc Bartra, per il quale il Betis Siviglia fa muro, oggi si è parlato di una nuova pista che porta a Toby Alderweireld, proposto ai giallorossi da un intermediario italiano.

In scadenza di contratto nel 2020 col, il giocatore si appresta lasciare gli 'Spurs' in questa sessione di. Finito nel mirino anche del, il 30enne centrale belga può diventare un'occasione davvero interessante: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la richiesta del Tottenham per il cartellino dipartirà da 35/40 milioni di euro, ma difficilmente un qualsiasi club spenderebbe questa cifra per un calciatore in scadenza tra dodici mesi. Dunque, l'eventuale affare si potrebbe chiudere a quota 25 milioni, mentre l'attuale ingaggio del difensore si aggira sui 4 milioni di sterline netti a stagione (4.5 milioni di euro circa). Cifre, comunque, importanti. Ma il suo nome è da tenere in considerazione per le squadre di