CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH AJAX SIVIGLIA / Nell'Ajax delle meraviglie targato Erik ten Hag spicca il talento di Hakim Ziyech, autore di una stagione da ben 21 gol e 24 assist che lo ha fatto inevitabilmente balzare agli onori della cronaca. Diversi i club interessati alle prestazioni del mancino del Marocco che di recente è finito prepotentemente nel mirino del Siviglia dopo l'operazione Promes-Ajax. Nel suo contratto come svelato da 'Calciomercato.it' non è presente alcuna clausola ma con circa 30 milioni di euro è possibile strapparlo ai 'Lancieri'.

Secondo quanto sottolineato dall'olandese 'Algemeen Dabglad' la posizione del calciatore non è cambiata rispetto all'anno scorso.

Ziyech non sembra affatto intenzionato a lasciare l'Ajax per il club spagnolo come evidenziato anche dalle parole dello stesso calciatore riproposto ad un anno di distanza dalla testata olandese, che sottolineano come il calciatore non voglia cambiare aria per club di caratura simile alla stessa società di Amsterdam. Ad oggi il Siviglia non rappresenta un'opzione gradita al giocatore, ma la mancata partecipazione alla prossima Champions League non è l'unico motivo. La massima competizione europea non è totalmente decisiva per le scelte del calciatore, la cui cessione potrebbe anche essere legata all'arrivo di Steven Bergwijn.