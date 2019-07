Roma, Lorenzo Pellegrini resta: l'annuncio dell'agente

CALCIOMERCATO ROMA LORENZO PELLEGRINI POCETTA / Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Giampiero Pocetta, agente del numero 7 giallorosso, è chiarissimo ai microfoni di 'Sky Sport' e dichiara: "Diverse squadre si sono interessate a lui, con progetti anche molto interessanti.

Lui è lusingato del fatto che lo volessero in molti, all'Italia e all'estero, ma è convinto della validità del progetto della Roma ed è deciso a restare, si sente carico di responsabilità per le parole di. Se avesse voluto, sarebbe già andato via, la clausola rescissoria è una strategia d'uscita nel momento in cui non ci si senta più a proprio agio in una situazione e si voglia uscirne al momento opportuno. Al momento, con la Roma stiamo definendo rinnovo e adeguamento del contratto, ma non abbiamo fretta". Calciomercato.it aveva anticipato già il 10 giugno la volontà di Pellegrini di rimanere a Roma