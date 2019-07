CALCIOMERCATO MILAN MIJATOVIC LOVREN MODRIC / Ore caldissime a 'Casa Milan'. Nella sede del club rossonero è infatti avvenuto un summit tra la dirigenza meneghina e Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid che ora lavora in sinergia da intermediario con Vlado Lemic, famoso agente che gestisce diversi top player.

Oltre ad un gran numero di giovani interessanti il noto procuratore si occupa anche di calciatori di alto profilo comee soprattutto Luka Modric, nome accostato al Milan proprio nei giorni scorsi Clicca qui per restare aggiornato con le ultime news.

Tra i nomi inevitabilmente accostati al club rossonero spicca quello di Dejan Lovren del Liverpool che potrebbe balzare in cima alla lista dei desideri del Milan dopo il trasferimento ufficiale di Kabak, seguito per diverso tempo ed alla fine accasatosi allo Schalke 04. Non è inoltre da escludere che con Mijatovic si sia parlato della stellina Dani Olmo.