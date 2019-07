JUVENTUS RABIOT SARRI / Qualcuno lo definisce "duca ribelle". Rabiot, nuovo acquisto della Juventus, unisce infatti eleganza nei movimenti a spiccata personalità, forte anche dei suoi 188 centimetri d'altezza. Qualche dubbio resta sotto il profilo caratteriale, il centrocampista ha avuto problemi con diversi tecnici: Blanc, Tuchel e il ct della Francia Deschamps, che non lo ha portato ai Mondiali in Russia. In Ligue 1 ha esordito a 17 anni grazie ad Ancelotti, che ritroverà come avversario nella lotta scudetto.

L'ultima stagione l'ha vissuta quasi ai margini, contrassegnata dagli attriti con la società per il problema legato al rinnovo contrattuale e lo scarso feeling con Tuchel. Il giocatore, assistito dalla mamma-agente Veronique, è stato nel mirino del Barcellona, piaceva anche al Manchester United.

Juventus: Rabiot un centrocampista polivante, con qualità da assist-man

Alla fine, svincolatosi dai parigini, ha scelto la Vecchia Signora.

La nuova Juventus deve essere ancora disegnata, ma è possibile ipotizzare quale ruolo potrebbe avere il francese. Nel 4-3-3 giocherebbe mezzala sinistra, con Pjanc centrale e Emre Can sul lato opposto. Stesso discorso nel caso in cui venisse scelto il vestito tattico 4-3-1-2 (in questo caso con Ramsey trequartista dietro alle due punte). La capacità di palleggio e del gioco verticale, fanno di Rabiot un elemento prezioso per Sarri. "Adrien è incredibile. Un fuoriclasse con la forza fisica di Pogba, la personalità di Vidal e, potenzialmente, il dinamismo e la capacità d'inserimento di Marchisio", l'investitura di Buffon, suo compagno di squadra con il club transalpino.

Rabiot con la maglia del Psg ha firmato 227 presenze, condite da 24 gol (4 in Champions League), 14 gli assist vincenti per i compagni. Solo 6 le apparizioni con la Nazionale.

Quintiliano Giampietro