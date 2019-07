CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA SOLSKJAER / La Juventus non molla il sogno Pogba. Il centrocampista francese considera concluso il suo (secondo) tempo al Manchester United e punta ad una nuova esperienza.

Stando a quanto sottolineato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' oggi i Red Devils ricominceranno la preparazione all’Aon Training Complex e l'ex bianconero oltre alle visite mediche di rito incontrerà la società e il tecnicocui ribadirà la volontà di andare via. Per le ultime notizie aggiornate: Clicca Qui

C'è dunque uno spiraglio relativo all'addio di Pogba in direzione Torino, con le notizie relative ad una telefonata con Sarri sottolineata ieri da 'As' che alimentano ancor di più i sogni dei tifosi. L'altro ostacolo importante risponde però al nome di Real Madrid. Zidane lo vorrebbe con se in Spagna anche se Perez non sembra così entusiasta di dare il via libera ad un altro mega investimento dopo aver già speso oltre 300 milioni in queste prime battute di mercato. A spaventare però anche la Juventus è ovviamente la richiesta da 150 milioni di euro che farebbe lo United. I bianconeri vorrebbero però far leva su Raiola, con il quale si sta lavorando a stretto contatto per de Ligt, anche se bisognerà inevitabilmente far cassa con qualche cessione illustre.