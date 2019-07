CALCIOMERCATO SERIE A GODIN RABIOT MANOLAS / Buon 1 luglio a tutti. Da oggi ufficialmente prende il via la sessione estiva di calciomercato che chiuderà i propri battenti il 2 settembre: ci aspettano due mesi ricchi di trattative, colpi di scena e trasferimenti pronti a cambiare il volto delle 20 squadre di Serie A. Sono diversi però i colpi già messi a segno dalle big. Godin all'Inter, Ramsey e Rabiot alla Juventus, Manolas dalla Roma al Napoli: super colpi che fanno da preludio ad una campagna acquisti che si preannuncia davvero scoppiettante per la nostra Serie A. Cosa dobbiamo aspettarci allora? La Juventus è al lavoro per definire l'operazione De Ligt, l'Inter quella targata Lukaku mentre il Napoli sogna di portare in Italia James Rodriguez dal Real Madrid: occhi puntati anche sul nuovo Milan di Giampaolo e sulla nuova Roma di Fonseca, a caccia di rinforzi per contendere alle dirette rivali le prime posizioni di vertice.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Godin a Ramsey: i primi colpi già perfezionati dalle big

Questa mattina all'alba, sulla falsa riga di quanto fatto con Conte, l'Inter ha annunciato in grande stile l'arrivo di Diego Godin: il difensore uruguaiano, dopo non aver rinnovato il proprio contratto in scadenza con l'Atletico Madrid, ha deciso di sposare in pieno il progetto nerazzurro. Il calciomercato Inter però non si ferma qui: Agoumé ha già svolto le visite mediche di rito, oggi sono in programma quelle di Lazaro, domani o mercoledì quelle di Sensi. Giornata importante anche per il calciomercato Juventus: Adrien Rabiot, arrivato ieri a Torino, questa mattina si è recato presso il J-Medical come di rito prima di porre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori bianconeri. Secondo colpo a parametro zero per Paratici dopo Ramsey, annunciato oggi. Il Napoli ieri ha ufficializzato l'acquisto di Manolas dalla Roma, dopo quello di Di Lorenzo dall'Empoli: i giallorossi, oltre ad un conguaglio economico, si sono assicurati Diawara (secondo colpo dopo Spinazzola).

Calciomercato, da De Ligt e Lukaku a James: nuovi big in arrivo in Serie A?

Le premesse, elencate nel paragrafo precedente, fanno sicuramente ben sperare. Ma siamo solo all'inizio. La Juventus è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione che regalerà a Maurizio Sarri Matthijs de Ligt: come raccontato in eslcusiva da Calciomercato.it la trattativa Juventus-De Ligt è ben avviata, Paratici è al lavoro con Raiola da giorni per completare l'acquisto e portare a Torino il difensore classe 1999, autore di una stagione incredibile con l'Ajax. Il tutto senza dimenticare il clamoroso ritorno di Buffon, il sogno di riportare in bianconero Paul Pogba, la suggestione Icardi e la trattativa con la Fiorentina per Chiesa. L'Inter è pronta a rispondere piazzando il colpo Lukaku: l'attaccante belga del Manchester United, in attesa della definizione del futuro del numero 9 argentino, è l'obiettivo numero uno di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per portare a Milano Barella e Dzeko: come svelato dall'esclusiva di Calciomercato.it, Dzeko ha già detto sì a Marotta, stesso discorso per il centrocampista del Cagliari. Il Napoli lavora per portare James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti: il trequartista colombiano del Real Madrid è il colpo da novanta che Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare alla tifoseria azzurra, Lozano l'alternativa. Il Milan potrebbe riportare Torreira in Italia, ma l'affare con l'Arsenal al momento pare essere ancora complicato: la dirigenza rossonera potrebbe così decidere di puntare forte su Dani Ceballos, regista classe 1996 del Real Madrid e della Nazionale Under 21 spagnola fresca vincitrice del titolo europeo di categoria. Veretout è conteso da Roma, Napoli e Milan con la Fiorentina che vorrebbe rimpiazzarlo con l'ingaggio di Daniele De Rossi, svincolato dopo il suo addio ai giallorossi mentre la Lazio è pronta a chiudere il colpo Lazzari dalla Spal.