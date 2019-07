Zenit, avventura al termine per Marchisio?

CALCIOMERCATO ZENIT MARCHISIO / Claudio Marchisio potrebbe concludere dopo meno di un anno la sua avventura allo Zenit San Pietroburgo.

L'ex centrocampista della, trasferitosi in Russia a settembre, ha raccolto soltanto 15 presenze e due reti, prima di un nuovo stop per infortunio al ginocchio, dal quale sta recuperando allo J-Medical. Secondo 'Goal.com', le parti stanno trattando la risoluzione consensuale del contratto del 33enne, in scadenza nel giugno. Per Marchisio potrebbe dunque esserci una nuova esperienza altrove.