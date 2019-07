CALCIOMERCATO SPAL PETAGNA FARES / Giorno di grandi ufficialità in casa Spal con un breve comunicato apparso sul sito del club estense che ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo di ben 4 calciatori: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo i calciatori: Lorenzo Dickmann dal Novara Calcio, Andrea Petagna dall’Atalanta Bergamasca Calcio, Mohamed Fares e Mattia Valoti dall’Hellas Verona".

Buone notizie per i tifosi biancazzurri soprattutto sul fronte Fares-Petagna, due dei calciatori migliori dell'ultima annata culminata con una buona salvezza. Il terzino ex Verona in particolar modo aveva attirato l'attenzione di diversi club di Serie A, tra cui anche il Sassuolo . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI