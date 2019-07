CALCIOMERCATO ROMA BARTRA MANOLAS ALDERWEIRELD / Giornate intense in casa Roma con le cessioni di Manolas e Pellegrini che hanno contribuito a mettere a posto i conti con tanto di ingressi in rosa di Spinazzola dalla Juventus e Diawara dal Napoli. Da oggi comincia un’altra vita per Petrachi che è chiamato a potenziare il team allenato da Fonseca. Stando a quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' dopo gli ultimi due acquisti, il club giallorosso dovrebbe prendere verosimilmente Marc Bartra dal Betis Siviglia come risposta all’addio di Manolas.

Per rimpiazzare il greco però la Roma cerca anche un secondo centrale di spessore vista anche l'inaffidabilità di Marcano. Diversi i nomi accostati: dae Mancini.

Il quotidiano sportivo inserisce inoltre un nome nuovo. Stando al Corriere un intermediario nei giorni scorsi ha offerto anche il nazionale belga Toby Alderweireld, classe ‘89 capace di giocare in diverse zone. Il polivalente difensore del Tottenhamera stato in passato accostato anche alla Juventus. La Roma ci sta ragionando anche perché il contratto è in scadenza 2020.