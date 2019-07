JUVENTUS DE LIGT RAIOLA / Juventus scatenata sul mercato. Dopo Pellegrini e Rabiot (il francese è al 'J Medical' stamane per sostenere le visite mediche), non si ferma l'operato in entrata della dirigenza della Continassa. L'attenzione del CFO Paratici si sposta adesso su Matthijs de Ligt, con i campioni d'Italia al lavoro per limitare gli ultimi dettagli con l'Ajax per il trasferimento a Torino del giovane difensore olandese.

Clicca Qui per restare aggiornato con le ultime news.

Investimento tra i 70 e i 75 milioni di euro per la Juventus, con Mino Raiola che stando a 'La Stampa' incasserà dai bianconeri una commissione di circa 11 milioni visto il suo doppio ruolo da agente e intermediario della trattativa. Il blitz ad Amsterdam decisivo della 'Vecchia Signora' potrebbe andare in scena già questa settimana, con de Ligt che dovrebbe firmare un quinquennale da 12 milioni di euro complessivi con la Juve.