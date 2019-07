CALCIOMERCATO NAPOLI DE NICOLA DE LAURENTIIS / Decisione che era nell'aria da un po', ufficializzata dal Napoli con un comunicato stampa. Alfonso De Nicola non sarà più il medico sociale della squadra azzurra.

Il sodalizio si scioglie dopo 14 anni, con un comunicato a firma del presidente Aurelioche saluta così De Nicola: "Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati 14 anni di grande collaborazione e di grandi successi, ottenuti anche grazie alla tua eccellente professionalità, cura e attenzione che hai sempre avuto nei confronti di tutti i calciatori che si sono avvicendati durante questo fantastico cammino del Napoli. Sempre con il sorriso, e minimizzando momenti di tensione per qualche grave incidente. Onesto intellettualmente e ineccepibile professionalmente, hai cavalcato con successo le stagioni di un Napoli sempre in crescita. Un grazie infinito, caro Alfonso". De Nicola gestirà ora 'ONE', un nuovo centro di riabilitazione e ricerca.