Inter, stand-by Barella-Dzeko: le ultime

CALCIOMERCATO INTER BARELLA DZEKO ROMA CAGLIARI / Giornata che può regalare novità importanti per l'affare Barella. L'Inter è rimasta infastidita dall'inserimento della Roma, che ha rilanciato mettendo sul piatto 35 milioni più il cartellino di Defrel per il Cagliari.

Come informa la 'Gazzetta dello Sport', i nerazzurri hanno contestualmente raffreddato i rapporti con i giallorossi anche per quanto riguarda la trattativa per. Oggi, in assemblea di Lega l'adchiederà al presidente sardouna risposta su Barella, che, intanto, è in vacanza e attende novità sul suo futuro.