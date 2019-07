JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Nuova telenovela Gonzalo Higuain alla Juventus. L’argentino è tornato sotto la Mole dopo il prestito non proficuo al Chelsea, malgrado il successo finale in Europa League. L’arrivo di Maurizio Sarri potrebbe non bastare al 'Pipita' per la conferma in bianconero, con la Roma che resterebbe in corsa a dispetto delle ultime dichiarazioni del fratello-agente del numero 9, che ha escluso una nuova parentesi italiana per il centravanti.

Stando al 'Messaggero' la Roma starebbe lavorando ad un prestito oneroso con spalmatura dell'ingaggio, con i contatti tra Paratici e Petrachi che dovrebbero proseguire anche questa settimana dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzola. Un’altra soluzione, anche se remota al momento, potrebbe essere l'accordo per la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2021 ad oltre 7 milioni all’anno) con buonuscita per Higuain. Inoltre, secondo 'Rai Sport' potrebbe esserci anche l'opzione per un prestito biennale del bomber albiceleste alla Roma, vincolato al prolungamento di contratto con la Juve.