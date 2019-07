Milan, Boban ci prova per Modric: contatto, la risposta del Pallone d'Oro

MILAN MODRIC / Un anno dopo l'assalto dell'Inter, adesso tocca al Milan. Luka Modric resta nei desideri della Milano calcistica, con i tifosi rossoneri che sognavano il grande colpo a centrocampo dopo i rumors che si erano diffusi nella serata di domenica. E il 'Diavolo' avrebbe effettivamente provato l'affondo per mano di Zvonimir Boban, incassando però subito il 'no' dal Pallone d'Oro.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', il nuovo dirigente milanista in vacanza avrebbe parlato e tentato di convincere il connazionale al trasferimento a Milano, con il numero dieci vice-campione del mondo che ha chiuso ad un possibile approdo in maglia rossonera. Modric potrebbe anzi rafforzare il suo legale con il Real Madrid il cui contratto è in scadenza nel 2020, con il Milan che in casa merengue dopo Theo Hernandez non avrebbe alzato bandiera bianca per Ceballos, che ieri ha conquistato l'Europeo Under 21 ad Udine con la Spagna.