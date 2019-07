CALCIOMERCATO INTER ROMA LUKAKU DZEKO / Ufficializzato l'approdo di Godin in difesa, l'Inter concentra i suoi sforzi per regalare un nuovo bomber ad Antonio Conte. Con Icardi ormai fuori dal progetto tecnico, l'obiettivo primario è Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United considerato l'ideale per i dettami del nuovo tecnico. Già da oggi potrebbero esserci importanti novità: clicca qui per restare aggiornato.

"Non c'è nulla di irraggiungibile". Intercettato da Calciomercato.it, Pastorello di recente ha parlato così circa l'affare per Lukaku all'Inter.

L'agente dell'attaccante, che ha fatto da intermediario nell'affare, oggi è atteso nella sede nerazzurra insieme al calciatore, che dovrà sostenere le visite mediche. Possibile, quindi, che insieme alla dirigenza interista possa studiare l'affondo decisivo per convincere lo United a cedere Lukaku: i nerazzurri, che hanno in stand-by le trattative per, sembrano pronti a spingersi fino a 70 milioni di euro. Proprio per l'attaccante della con il quale c'è già l'accordo sul contratto , qualora dovesse proseguire la distanza tra i club, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i milanesi potrebbero valutare l’ipotesi di non trattarlo più e sfruttare la possibilità di prenderlo tra un anno (oppure già a gennaio) a parametro zero.