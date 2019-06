Napoli, il Torino insiste per Verdi

CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO VERDI / Il Torino ha bisogno di rinforzi per puntare all'Europa League. I granata non mollano per Simone Verdi e anzi sono pronti a tornare all'assalto con il Napoli.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo 'Sky Sport', in settimana sono previsti nuovi contatti tra le due società e l'entourage del giocatore, per trovare la quadratura e mandare in porto l'affare. La valutazione del Napoli non scende per il momento sotto idi euro, per quanto riguarda l'ingaggio il Torino intende presentare un'offerta superiore adi euro a stagione.