Euro Under 21, Spagna-Germania 2-1: iberici campioni!

EURO UNDER 21 SPAGNA GERMANIA / La Spagna è campione d'Europa Under 21. La squadra di De La Fuente batte per 2-1 la Germania, vendicandosi della sconfitta in finale di due anni fa proprio con i teutonici.

Vantaggio immediato dopo 7 minuti col solito sinistro da lontano di Fabian, un altro tiro da fuori del giocatore delpropizia il tap in vincente dial 69'. La Germania accorcia conall'88', ma è troppo tardi. Quinto titolo continentale di categoria per la Spagna, che aggancia l'in testa all'albo d'oro.