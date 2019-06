Calciomercato Inter, domani summit decisivo per Barella

CALCIOMERCATO INTER BARELLA ROMA CAGLIARI / Ancora aperta la partita tra Inter e Roma per Barella.

I giallorossi giocano la cartaper provare a convincere ila cedere il centrocampista, l'non intende alzare la sua offerta, che rimane di 36 milioni più 4 di bonus. L'ad nerazzurro, come scrive l'Ansa, potrebbe parlare domani con il presidente sardo, in occasione dell'assemblea di Lega prevista a Milano. Il colloquio tra i due potrebbe sbloccare la trattativa a favore del club milanese. La preferenza di Barella, in ogni caso, è nota da tempo e riguarda proprio l'Inter.