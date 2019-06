CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ REAL MADRID / Milan ormai vicinissimo al colpo Theo Hernandez. Dalle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il calciatore dovrebbe atterrare a Milano nella giornata di domani, per poi svolgere le visite mediche con il club rossonero.

Sarebbero dunque in via di risoluzione gli ultimi dettagli della trattativa con il Real Madrid e con l'agente di Hernandez per l'ingaggio . Le parti si sono sensibilmente avvicinate e domani in mattinata è previsto il contatto decisivo per chiudere l'affare in maniera positiva.