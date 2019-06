CALCIOMERCATO MILAN MODRIC BOBAN / Theo Hernandez è pronto a vestire la maglia del Milan.

I rossoneri si stanno muovendo con decisione sul mercato per rafforzare la squadre e dal, il terzino non dovrebbe essere l'unico ad arrivare:stanno lavorando per portare in Italiama il colpo a centrocampo per il Milan potrebbe essere Modric. Momblano a 'QSVS' ha confermato che l'arrivo di Pogba in Spagna libererebbe il croato verso il club rossonero.