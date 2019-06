CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MANOLAS DIAWARA / AGGIORNAMENTO 22.20 - Ufficiale Manolas al Napoli, operazione confermata da 36 milioni di euro con la Roma.

La trattativa Manolas e’ iniziata e finita a Montecarlo. Il 13 giugno il primo incontro ad ampio raggio: sul piatto le questioni Lozano, Insigne e poi un’esigenza che diventava concreta in quei giorni. La partenza di Albiol verso la Spagna diventava concreta con l’offerta del Villarreal e così’ l’idea Manolas divenne una pista concreta. Sembrava complicata perché la Juventus aveva la priorità ma poi Paratici ha battuto la concorrenza per De Ligt e abbandonato Manolas.

Il Napoli così si e’ fiondato sulla “preda” approfittando dell’esigenza dellaper gli impegni del fair play finanziario e così’ ha preso corpo la trattativa.e’ la contropartita, andrà alla Roma per 18 milioni più 2 di bonus sottoscrivendo un ingaggio che oscilla intorno ai 2 milioni, con calma nei prossimi giorni l’operazione sarà definita anche formalmente. La priorità era Manolas al Napoli,e’ tornato sul “luogo del delitto” a Montecarlo per sbloccarla con. Ci sono stati anche degli attriti, delle clausole della complessa macchina contrattuale del Napoli su cui si e’ discusso ma poi si e’ trovata l’intesa definitiva per l’interesse di tutti. La Roma incassa 34 milioni per il difensore greco, 2 andranno al calciatore che porta a casa un ingaggio di 4 milioni a stagione bonus inclusi. Si sblocca anche definitivamente la questione Albiol, in settimana sarà ufficiale il suo passaggio al Villarreal che paga una clausola di 4 milioni che con il raggiungimento di alcuni bonus puo’ arrivare a quota 6.