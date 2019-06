CALCIOMERCATO JUVENTUS VERONA PJACA / Marko Pjaca è rientrato a Torino dal prestito alla Fiorentina, svolgendo le visite mediche allo J-Medical nella giornata di ieri.

L'attaccante croato però con ogni probabilità non resterà alla, ma farà presto le valigie per una nuova destinazione. In particolare, secondo il 'Corriere dello Sport', su di lui c'è ilneopromosso, alla ricerca di rinforzi di qualità per un nuovo campionato in massima serie. Diciannove presenze in totale in maglia viola nell'ultima stagione per Pjaca, fermo dal mese di marzo per un nuovo infortunio al crociato dopo quello di due anni fa.