Napoli e Roma, Manolas-Diawara: arrivano le firme!

NAPOLI MANOLAS ROMA / AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Tutto fatto, Napoli e Roma hanno risolto gli ultimi intoppi: Manolas è un nuovo giocatore del Napoli e Diawara vestirà il giallorosso. Le firme tra le parti sono in corso.

ORE 19.20 -Manolas-Napoli, è corsa contro il tempo.

Come riportato da 'Sky Sport', sono sorte ulteriori complicazioni per il passaggio in azzurro del difensore greco: manca infatti l'accordo con Mino, agente del giocatore, su alcune clausole del nuovo contratto.

Slitta così la definizione della trattativa, che la Roma ha necessità di concludere entro questa sera per motivi di bilancio legati alle plusvalenze. Le parti sono al lavoro per sbloccare definitivamente la situazione, ma al momento il passaggio di Manolas al Napoli resta in stand-by. Come raccontato in esclusiva da 'Calciomercato.it', però, l'affare è comunque destinato ad andare in porto. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi in serata.