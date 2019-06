Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>FORMULA 1 LECLERC VERSTAPPEN / Il giallo è risolto dopo il documento fake circolato nell'ultim'ora: Maxè il vincitore del Gran Premio d'Austria! È infatti ufficiale la decisione dei commissari di gara, che dopo aver ascoltato il pilota Red Bull e Charleshanno deciso di non infliggere alcuna penalità all'olandese per la manovra che di fatto gli è valsa la vittoria: confermato così l'ordine d'arrivo, con Verstappen che chiude davanti a un deluso e arrabbiato Charlese a Valtteri. Nuova beffa, dunque, per la, che mastica nuovamente amaro dopo il successo tolto anel Gran Premio del Canada.