MILAN DONNARUMMA LEONARDO PAQUETA / Non solo Gigio Donnarumma. Il Paris Saint-Germain e in particolare Leonardo, guarda con attenzione in casa Milan e oltre all'estremo difensore campano, per cui il club ha stabilito il prezzo della cessione, pensa ad un secondo acquisto dai rossoneri. Si tratta di Lucas Paqueta, arrivato in rossonero a gennaio e pupillo del dirigente brasiliano. Il giovane centrocampista è un punto fermo del centrocampo milanista, ma Leonardo sogna in grande.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo riporta il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come perso Rabiot, ormai destinato alla Juventus, il Psg stia cercando un innesto a centrocampo. E Paqueta non è certo di restare al Milan, nonostante abbia il posto da titolare assicurato, proprio perché Leonardo lo monitora con attenzione e, dopo averlo strappato al Flamengo, sogna di acquistarlo nuovamente e di portarlo con sé a Parigi.