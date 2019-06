INTER PARMA BRAZAO / Gabriel Brazao felice per la sua esperienza in Italia. Il portiere di proprietà dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stata una decisione difficile perché ho lasciato un grande club in Brasile e anche nel mondo; sono molto grato per tutto ciò che hanno fatto per me. Ma in quel momento, insieme alla mia famiglia e ai miei agenti, abbiamo optato per l'addio.

E penso che sia stata una scelta saggia perché ho dei nuovi obiettivi - le sue parole a 'diariodeuberlandia.com.br' -? Volevo lavorare in un ambiente di professionisti. A Parma sono rimasto in prima squadra. E' stata una grande esperienza e sono molto grato a Dio per aver avuto il mio spazio nel calcio italiano. Portieri italiani? La scuola italiana di portieri è una delle migliori al mondo. Quando mi chiedono di scegliere tra italiana o brasiliana, io rispondo dicendo 'entrambe'. Non esiste una scuola migliore, solo scuole diverse. Ho cercato di adattarmi il prima possibile, ovviamente. Cerco di assorbire più cose per mettermi in mostra".