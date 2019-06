CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR GUARDIOLA / Pep Guardiola dubbioso sul possiile ritorno di Neymar al Barcellona. Il tecnico del Manchester City ha epresso la sua opinione: "Neymar è un giocatore straordinario, ma non so, è come se tornassi.

Non sono lo stesso e non so se Neymar sarebbe lo stesso, ma è molto bravo, nessuno ne dubita - le sue parole ad 'ara.cat' - Manchester City? Finisco le stagioni molto stanco, anche se quando vinci lo sei di meno: vincere ti dà energia. Vorrei chiarire che mi piacerebbe la Champions League, ma il campionato è ciò che fa sì che i giocatori ti seguano, perché ogni tre giorni vinci. Invece, quando perdi, i giocatori smettono di credere in te. Il campionato ti mette a posto. Felice al City? Ho tutto, onestamente ho trovato tutto ciò di cui avevo bisogno".