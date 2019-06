CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT VISITE MEDICHE / Adrien Rabiot vicinissimo alla Juventus.

Come anticipato da Calciomercato.it , a fine giugno è avvenuto lo sprint finale diper il centrocampista francese, che si libera a costo zero dal: accordo trovato sulla base di un quinquennale con un ingaggio di 7 milioni più bonus. Così, dopo, lasta per ufficializzare il secondo acquisto gratuito per il suo centrocampo: clicca qui per restare aggiornato. Per, prima della firma e dell'annuncio, però, sono attese le visite mediche, in programma nella giornata di domani. Il classe 1995, atteso nelle prossime ore a, nella stagione appena terminata ha realizzato 2 gol e 2 assist in 20 presenze totali.