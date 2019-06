Inter, UFFICIALE: ceduto anche Pinamonti. Cifre e formula

INTER PINAMONTI / Dopo la grande prova al Mondiale Under 20 e la buona stagione in prestito al Frosinone, Andrea Pinamonti cerca la consacrazione in Serie A e lo fa lì dove tanti grandi attaccanti sono esplosi.

L', con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato infatti la cessione del talento classe '99 al. La formula, contrariamente a quanto circolato nei giorni scorsi, non è quella della cessione definitiva: Pinamonti vola infatti in Liguria in prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro.