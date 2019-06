CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA SZCZESNY / Il ritorno di Buffon, l'addio di Perin e non solo: la Juventus potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione in porta. Lo rivela su Twitter il giornalista della 'Rai' Paolo Paganini che racconta di un possibile intreccio di numero uno che coinvolgerebbe anche Donnarumma.

In particolare, le perplessità delad investire 50 milioni di euro per il numero uno del, riaprirebbero la porta ad un interesse bianconero per l'estremo difensore: l'assalto diventerà ipotesi concreta qualora arrivasse una proposta importante per. La Juventus inizierebbe a valutare l'addio del polacco se dall'Inghilterra, sponda ManchesterUnited , dovesse arrivare un'offerta intorno ai 75 milioni di euro. In quel caso con Perin al Milan, i bianconeri punterebbero su Donnarumma con Buffon a fare da chioccia. Una girandola che aspetta soltanto una scintilla per infiammare il mercato... arriverà?