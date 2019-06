INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Il feeling tra Lionel Messi e Lautaro Martinez continua a crescere in nazionale, con il 'Toro' dell'Inter che con la 'Pulce' si trova a meraviglia e sta trascinando l'Argentina in Copa America.

Anche per questo, vista l'enorme influenza di Messi in casa blaugrana, nelle scorse ore hanno preso sempre più forza le voci di un interessamento del Barcellona per Lautaro, parlando addirittura della possibilità che il Barça paghi la clausola da 111 milioni di euro presente nel contratto del calciatore

A far chiarezza, dunque, arriva l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, che intervistato da 'Passioneinter.com' spiega: "Lautaro sta disputando un'ottima Copa America, per fortuna. Ho sentito le voci sul Barcellona, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Ho sentito soltanto i rumors. Come risponderebbe l'Inter ad un'offerta del Barcellona? Non ho idea di come si comporterebbe l'Inter, bisogna chiedere a loro. Se è felice a Milano? Non posso parlare per lui. Al momento nessuno ci ha chiamati per parlare del rinnovo".