JUVENTUS MCNEIL / Non solo i big: la Juventus guarda anche ai giovani e butta gli occhi in Premier League dove c'è un calciatore che avrebbe attirato l'attenzione di Paratici.

Come si legge su 'The Sun', i bianconeri avrebbero puntato Dwight, 19enne esterno offensivo del: il calciatore è valutato oltre trenta milioni di euro e su di lui c'è anche il. Tutte le notizie di calciomercato: clicca qui

L'assalto juventino però non sarà immediato: lo stesso tabloid inglese riferisce che la società italiana è intenzionata a farsi avanti soltanto nel mese di agosto o comunque dopo aver perfezionato le operazioni principali in entrata ed in uscita. Classe 1999, McNeil nell'ultima stagione ha collezionato 21 presenze in Premier League mettendo a segno tre reti.