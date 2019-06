p>CALCIOMERCATO DE ROSSI FIORENTINA ITALIA / Danieleè chiamato in questi giorni a sciogliere gli ultimi dubbi e a scegliere la prossima tappa della sua carriera: dopo l'addio alla Roma, per l'ex capitano giallorosso è sempre viva la pista che lo porterebbe alla Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', De Rossi apprezza la destinazione viola, sia per la vicinanza a Roma sia per la possibilità di avere Converciano molto vicino: questo gli consentirebbe di iniziare subito il corso per diventare allenatore. Se l'affare non si dovesse concretizzare, De Rossi potrebbe anche decidere di appendere i propri scarpini al chiodo e iniziare subito un percorso di collaborazione con la Nazionale di Roberto Mancini.