CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN INTER / Nuova intervento per Biorou Jean Kean, il papà dell'attaccante della Juventus per il quale il futuro è ancora tutto da scrivere. Le vicende avvenute nel ritiro dell'Under 21 hanno raffreddato la trattativa per il rinnovo e ora il giovane bomber potrebbe anche lasciare il club bianconero. Ne parla a 'juvenews.ue' Jean Kean, papà di Moise: "Magari la prossima settimana posso dirti qualcosa in più.

Lui è contento di dove si trova e di giocare nella Juve e se la società decide di trattenerlo lui resta, altrimenti se pensano di mandarlo via e vuole andare all’Inter vedremo quello che succederà, se dovesse chiamarlo ci penserebbe. Mio figlio da bambino era tifoso dell'. Ha fatto scuola calcio ad Asti e da li lo hanno mandato al Torino Calcio e infine è arrivato alla Juve. Io aspetto sempre a casa che mio figlio bussa alla porta e mi fa: “Papà ecco il Pallone d'Oro". Kean è legato alla Juve da un contratto fino al 2020 e in mancanza dell'accordo per il rinnovo il suo addio potrebbe diventare un'ipotesi concreta.