p>CALCIOMERCATO FIORENTINA BENNACER / Lasi avvicina sempre di più ad Ismael, centrocampista franco-algerino in forza all': come svelato dal presidente del club toscano Corsi nelle passate settimane, la dirigenza viola è in pole per il classe 1997. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra i due club è stata già trovata una una base d’intesa tra club (possibile l’inserimento di David Hancko nella trattativa) attorno ad una cifra di 10 milioni di euro. Cosa manca? Serve il sì definitivo del giocatore. Sullo sfondo rimane infatti l'interesse del Lione, mentre il Genoa di Andreazzoli pare essersi tirata indietro.