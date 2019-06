JUVENTUS ANNUNCIO SOCIAL / Basta un posto social per mandare in fibrillazione centinaia di tifosi: la Juventus ha pubblicato su Twitter un video in cui annuncia un avvenimento per domani 1 luglio. Pochi secondi per far impazzire letteralmente i propri sostenitori: de Ligt, Rabiot, Pogba i nomi più gettonati per un annuncio che in realtà con ogni probabilità non riguarderà il calciomercato.

L'attesa dei tifosi, infatti, potrebbe essere delusa visto che per il 1 luglio è da tempo programmato lo svelamento della maglia away della Juventus per la prossima stagione.

Nonostante ciò i tifosi non si placano e sognano colpi che, comunque, a breve potrebbero diventare realtà: per Rabiot l'accordo è raggiunto e nella prossima settimana potrebbe essere annunciato; chiusura imminente anche per de Ligt, mentre l'operazione Pogba richiederà più tempo visto la resistenza del Manchester United e la concorrenza del Real Madrid.