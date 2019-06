p>CALCIOMERCATO LAZIO HINTEREGGER / Dopo averlo inseguito già nel 2014 e nel 2017, laè pronta a tornare alla carica per Martin, difensore austriaco di proprietà dell', che nell'ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia dell' Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la squadra di Lotito sarebbe in pole al pari del Crystal Palace. L'Ausburg lo valuta 15 milioni di euro, la quotazione è salita per via dell’exploit in Europa League. Piccolo retroscena: il giocatore a gennaio era stato vicino alla Spal, i ferraresi lo stavano prendendo in prestito.