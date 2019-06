TORINO MAZZARRI / Walter Mazzarri e il Torino insieme anche dopo il 2020: il piano di Urbano Cairo è chiaro e il tecnico toscano ne fa parte in pieno. Dopo aver conquistato l'Europa League, grazie all'esclusione del Milan, in casa granata pensano in grande.

Il presidente ha annunciato due innesti e la conferma di tutti i big, partendo da, ma è soprattutto il tecnico ad essere il punto cardine del progetto. Come si legge su 'TuttoSport', infatti, Cairo ha deciso di prolungare il contratto dell'allenatore, ritenendolo il profilo ideale per guidare la squadra. Così chiuso il calciomercato a settembre, arriverà il momento per discutere il rinnovo di contratto di Mazzarri: previsto un prolungamento della scadenza, attualmente fissata al 2020, con ritocco anche all'ingaggio.